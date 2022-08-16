شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يعلن قائمة الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن ريكاردو سواريز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قائمة الفريق استعدادًا لمباراة إيسترن كومباني التي تقام مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة الدوري الممتاز.
وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومحمود متولي ورامي ربيعة وحسام حسن وصلاح محسن ومحمد محمود ومحمد عبد المنعم وكريم فؤاد ولويس ميكيسوني ومحمد هاني وأحمد سيد غريب ورأفت خليل وأحمد عبد القادر ومحمد خليفة نصير وأحمد سيد عبد النبي ومحمد فخري ومحمد أشرف وزياد طارق وميدو نبيل.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في المباراة التي أقيمت على استاد الأهلي we السلام.
واختتم الأهلي استعداداته لمباراة إيسترن كومباني التي تقام على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري العام الممتاز.