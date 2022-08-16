شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يخسر أمام المنتخب السعودى فى بطولة العين الدولية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ اليوم الثلاثاء، فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك منافسات بطولة العين الدولية التى يشارك فيها الأبيض فى إطار الاستعداد للموسم الجديد.

وخسر فريق طائرة الزمالك فى أولى مبارياته بالدور الأول، اليوم، أمام المنتخب السعودى بنتيجة 0/3 على أن يلتقى العربى الكويتى غدا الأربعاء، ثم الأهلى السعودى الجمعة ثم الجبل الصاعد الجزائرى السبت ثم العين الإماراتى الأحد.

وتوجهت بعثة فريق الكرة الطائرة بالزمالك، بقيادة شريف الشمرلى المدير الفنى للفريق، مساء السبت، إلى مطار القاهرة للسفر إلى الإمارات.

ومن المقرر أن ينضم المحترف الإسباني أندرياس فيينا لصفوف الفريق يوم 24 أغسطس الجارى للمشاركة فى البطولة الودية الثانية.