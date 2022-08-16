شكرا لقرائتكم خبر عن شكشك يواصل الغياب عن إنبى أمام طلائع الجيش ويعود أمام الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مصطفى شكشك جناح إنبى الغياب عن الفريق البترولى في المباراة المقبلة المقرر لها غداً الأربعاء أمام طلائع الجيش على استاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام.

ويعانى شكشك من إصابة من العضلة الضامة تسببت في غيابه عن المباريات الماضية للفريق البترولى بينما يعود اللاعب أمام الأهلى في الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى العام بعدما فضل الجهاز الفني عدم التعجل في الدفع به.

في سياق أخر كشف مصدر أن مسئولى نادى فيوتشر فتحوا خطوط اتصال مع مصطفى شكشك تمهيدا لتقديم عرض رسمي لإدارة النادي البترولى لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما ظهر اللاعب بمستوى جيد فى الدورى العام.

وأكد المصدر أن فيوتشر لديه رغبة قوية فى ضم مصطفى شكشك من إنبى، بعد استطلاع رأى الجهاز الفني الذى أكد حاجته لخدمات اللاعب في الموسم الجديد، خصوصا أن الفريق مقبل تجربة جديدة في بطولة الكونفدرالية بالموسم المقبل ويحتاج إلى دعم صفوفه بأفضل اللاعبين.

وأوضح المصدر أن الأيام المقبلة ستشهد تحرك مسئولي نادى فيوتشر بصفة رسمية وتقديم عرض إلى نادى إنبى للحصول على توقيع اللاعب، مشيراً إلى أن خطة الفريق فى التدعيمات تعتمد على استقطاب اللاعبين المؤثرين مع فرقهم ومنهم مصطفى شكشك.

ويحتل إنبي المركز العاشر في ترتيب جدول الدورى برصيد 35 نقطة بعدما خاض الفريق البترولى 30 مباراة، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل 14 مرة وتلقى 9 هزائم، وسجل لاعبوه 34 هدفًا واستقبلت شباكه 35 هدفًا.