شكرا لقرائتكم خبر عن "كاف" يشيد بأهداف محمد شريف مع الأهلى في دورى أبطال أفريقيا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لبطولة دورى أبطال أفريقيا و الكونفدرالية الافريقية التابعة للاتحاد الافريقى " الكاف " فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعى تويتر لاهداف محمد شريف مهاجم فريق الاهلى و جاء التعليق كالتالى " التسجيل في الدقائق الأخيرة، أشياء يجيدها محمد شريف " .

وكان تعرض محمد شريف للإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة الفريق أمام الزمالك بنهائي كأس مصر الماضية و التى على أثرها يغيب لمدة شهرين عن الفريق الاحمر قبل أن يعود للمشاركة في تدريبات الجماعية.

و من جانب أخر أسفرت قرعة دوري أبطال إفريقيا عن مواجهة الأهلي في دور الـ32 مع الفائز من مباراة ايه بي أر اف سي "الجيش الراوندي" ضد الاتحاد المنستيري من تونس.

يبدأ الأهلي مشواره في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الحالي من منافسات دور الـ32، بناءً على الإعلان الذي أصدره كاف منذ يومين، حيث إن مباريات ذهاب دور الـ32 ستقام خلال الفترة من 7 لـ9 أكتوبر المقبل، بينما ستُلعب مواجهات الإياب من 14 لـ16 أكتوبر.

التسجيل في الدقائق الأخيرة، أشياء يجيدها محمد شريف!