شكرا لقرائتكم خبر عن حيلة جديدة من فيريرا لزيادة قدرة لاعبى الزمالك على الاحتفاظ بالكرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استخدم الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة البرتغالى جوسفالدو فيريرا، حيلة جديدة خلال مران اليوم الثلاثاء الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري، حيث خاض لاعبو الفريق البدلاء والمستبعدون من مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كأس مصر تقسيمة فنية بدون حراس مرمى.

وحرص الجهاز الفني للزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا على أن تكون التقسيمة بدون حراس مرمى لهدف فني، لزيادة قدرة اللاعبين على الاحتفاظ بالكرة دون أن تهتز الشباك.

وقام الجهاز الفني باستخدام مرميين صغيرين بجوار المرمى الأساسي، للتسديد عليه في بعض الجمل الفنية أثناء التقسيمة.

وعقد جوسفالدو فيريرا جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم، وبدأت الجلسة بتوجيه التهنئة للاعبين على الفوز على الإسماعيلي في بطولة كأس مصر، وطالب المدرب البرتغالي اللاعبين بغلق ملف مباريات كأس مصر والتركيز في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز. وشدد فيريرا على أن هدفه هو تحقيق الفوز في المباريات المتبقية، واستكمال سلسلة الانتصارات، لحسم لقب الدوري. وحرص المدير الفني البرتغالي على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام فاركو.

ويستعد الزمالك للقاء فاركو المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الاسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري.