شكرا لقرائتكم خبر عن الرماية يعلن شعار بطولة العالم للمسدس و البندقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن اتحاد الرماية عن شعار بطولة العالم للرماية و المسدس المقرر أن تستضيفها مصر خلال شهر أكتوبر المقبل .

يستعد اتحاد الرماية لتنظيم واستضافة عدد من البطولات الدولية فى الرماية خلال الفترة المقبلة، والتى تبدأ أكتوبر المقبل ببطولة العالم للرماية المسدس والبندقية رجال وسيدات وناشئين وناشئات والتى تقام لأول مرة فى مصر، بالإضافة إلى كأس الرئيس لأفضل 12 راميا على مستوى العالم فى نوفمبر المقبل.

كما تشهد مصر اجتماعات الجمعية العمومية الاتحاد الدولي للرماية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البطولات الدولية العام المقبل ومنها بطولة أفريقيا المؤهلة لباريس 2024.

وتتابع وزارة الرياضة خطوة بخطوة مع اتحاد الرماية ما يخص تنظيم البطولة على أعلى مستوى.