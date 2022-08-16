شكرا لقرائتكم خبر عن الاهلى يمنح ديانج راحة من التدريبات بسبب الإجهاد ..تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الجهاز الفني للأهلي ، الضوء الأخضر للمالي آليو ديانج لاعب وسط الفريق للحصول على راحة إسوة بباقي اللاعبين الأساسيين الذين حصلوا على راحة منذ عدة مباريات بسبب الإجهاد الذين يعاني منه الأساسيين بالفريق منذ فترة طويلة.

وحصل ديانج على راحة ليغيب عن باقي مباريات الأهلي خلال الفترة المقبلة بالأتفاق مع الجهاز الفني وسيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الذي أكد حصول أليو ديانج على أجازة، مثل بقية نجوم الفريق الذين يغيبون عن الأحمر في الفترة الحالية.

ديانج هو اللاعب الوحيد المتبقي من نجوم الفريق كي يحصل على راحة من التدريبات والمباريات، وهو ما تم تنفيذه عقب نهاية لقاء مصر المقاصة في كأس مصر أول أمس ، الأحد، في دور الـ16 لكأس مصر والذي فاز فيه الأحمر بهدف نظيف.

واختتم الأهلي تدريباته على ملعب التتش، استعدادًا لخوض مباراة إيسترن كومباني المقرر إقامتها ‏مساء غد الأربعاء على استاد المقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الـ31 في بطولة ‏الدوري الممتاز.‏