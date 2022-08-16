شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين فيريرا ولاعبى الزمالك.. وتقسيم الفريق لمجموعتين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.
وبدأت الجلسة بتوجيه التهنئة للاعبين على الفوز على الإسماعيلي في بطولة كأس مصر، وطالب المدرب البرتغالي اللاعبين بغلق ملف مباريات كأس مصر والتركيز في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وشدد فيريرا على أن هدفه هو تحقيق الفوز في المباريات المتبقية، واستكمال سلسلة الانتصارات، لحسم لقب الدوري.
وحرص المدير الفني البرتغالي على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام فاركو.
وشهدت تدريبات الفريق تقسيم لاعبي الأبيض لمجموعتين لخوض تدريبات مختلفة استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري .
وأدت المجموعة الأساسية التي خاضت مباراة الإسماعيلي مساء الأمس في كأس مصر تدريبات تأهيلية تحت إشراف أندرية فيليب مدرب الأحمال للتغلب على حالة الإجهاد وفك العضلات.
و خاض باقي اللاعبين تدريبات فنية بالكرة تحت إشراف الجهاز الفني، و شهدت مشاركة محمود حمدي "الونش" مدافع الفريق بصورة طبيعية.
ويستعد الزمالك للقاء فاركو المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد الاسكندرية في الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز.