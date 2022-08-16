شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة مطولة بين فيريرا ولاعبى الزمالك.. وتقسيم الفريق لمجموعتين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

وبدأت الجلسة بتوجيه التهنئة للاعبين على الفوز على الإسماعيلي في بطولة كأس مصر، وطالب المدرب البرتغالي اللاعبين بغلق ملف مباريات كأس مصر والتركيز في المباريات المتبقية من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وشدد فيريرا على أن هدفه هو تحقيق الفوز في المباريات المتبقية، واستكمال سلسلة الانتصارات، لحسم لقب الدوري.

وحرص المدير الفني البرتغالي على منح اللاعبين بعض التعليمات الفنية وشرح برنامج تدريب اليوم استعدادا للمباراة المقبلة أمام فاركو.