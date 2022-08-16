شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من محمد عمر لمدافعى الاتحاد السكندرى بعد تلقى 49 هدفاً فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد محمد عمر المدير الفني للاتحاد السكندرى، جلسة خاصة مع مدافعى سيد البلد منحهم فيها بعض التعليمات الفنية المهمة بعد تراجع الأداء خلال المباريات الماضية، واستقبال زعيم الثغر 49 هدفاً كأكثر فريق اهتزت شباكه بعد إيسترن كومبانى الذى تلقى 51 هدفا.

وطالب عمر مدافعى الاتحاد السكندرى بضرورة التركيز في المرحلة المقبلة،مؤكداً لهم أنها لا تحتمل الأخطاء في ظل صعوبة المباريات المتبقية من الدوري العام، ورغبة جماهير سيد البلد في تحسين النتائح التي عانى منها الفريق وتسببت في احتلاله المركز الثانى عشر في جدول ترتيب الدورى العام.

ويستعد الاتحاد السكندرى لمواجهة البنك الأهلى في المباراة المقرر لها يوم 20 أغسطس الجاري على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويعود لقائمة الاتحاد أمام البنك الأهلى الثلاثى هداف الفريق مابولولو عقب الشفاء من الإصابة، وإبراهيم حسن، ومورو ساليفو عقب تنفيذ عقوبة الإيقاف، بينما يغيب سعيدو سمبورى عن سيد البلد أمام البنك الأهلى بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

وقرر مجلس الإدارة، برئاسة محمد مصيلحى، من توفير 2500 تذكرة لجماهير الاتحاد لضمان الزحف خلف الفريق بقوة والتشجيع المثالي ومساندة الجهاز الفني واللاعبين وتنطلق الأتوبيسات من أمام مقر النادي بالشاطبي يوم المباراة.

ويحتل الاتحاد السكندرى المركز الثانى عشر فى جدول ترتيب الدورى المصري الممتاز برصيد 33 نقطة جمعها من 30 مباراة فاز فى 9 لقاءات وتعادل فى 8 مباريات وتلقى 13 هزيمة وسجل لاعبوه 35 هدفا وتلقت شباكهم 49 هدفا.