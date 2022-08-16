شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يستفسر من طبيب الأهلي عن إصابة بيرسي تاو قبل مباراة كومباني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستفسر البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي من الجهاز الطبي للفريق عن الإصابة العضلية التى تعرض لها الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق مؤخراً .

وتعرض بيرسي تاو لإصابة عضلية خلال الأيام الماضية حرمته من مباراة الفريق أمام مصر المقاصة التى أقيمت الأحد، في دور الـ16 لكأس مصر و فاز فيها الأحمر بهدف نظيف.

وأستفسر مدرب الأهلي من طبيب الفريق عن طبيعة إصابة بيرسي تاو التى يبدو إنها ستُبعده عن أكثر من مباراة مُقبلة للفريق .

وعاد بيرسي تاو للمشاركة مع الأهلي مؤخراً بعد فترة غياب عدة أسابيع للإصابة في العضلة الخلفية قبل أن تتجدد الإصابة قبل لقاء المقاصة ومن المقرر أن يتحدد مصير إصابة اللاعب خلال الساعات المقبلة.

ويلتقي الأهلي مع ايسترن كومباني في التاسعة من مساء غداً الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.