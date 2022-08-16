شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك إلى التدريبات اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.
وكان "الونش" قد خاض برنامج تأهيلي في الأيام القليلة الماضية قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كأس مصر، بسبب معاناته من الاجهاد العضلي، مما ترتب عليه استبعاده من المباراة السابقة مصر لمنحه الراحة الكافية.
وأدى "الونش" التدريبات مع الفريق اليوم بصورة طبيعية، و خاض التدريبات الخاصة بالركض حول الملعب في بداية المران، كما شارك في التدريبات الفنية.
ويستعد الزمالك لمواجهة فاركو فى المباراة المقرر لها يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ31 بالدوري الممتاز باستاد الإسكندرية فى السادسة والنصف مساء.
وحذر فيريرا لاعبيه من صلابة دفاع فاركو، حيث إن شباك محمد صبحي هى الأكثر نظافة بين أقرانه من حراس المرمى، ولم يسكنها إلا 18 هدفاً فقط، بينما دخل 26 هدفا فى شباك الزمالك المتصدر، و20 هدفا في بيراميدز صاحب المركز الثاني، ونفس الرصيد تعرضت له شباك الأهلي الموجود في المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.
هذا السجل المميز جعل فاركو يحجز مكانا متميزا كفريق صاعد للممتاز ولكنه يمثل عقبة كبيرة فى طريق أى منافس أمامه بسبب هذا التفوق الدفاعي، وأكد فيريرا للاعبي فريقه إن فريق فاركو يحتاج لمعاملة خاصة خاصة على مستوى الهجوم، من أجل فك طلاسم خط الدفاع، كما شدد على ضرورة تأمين دفاع الفريق الابيض حتى لا يتم الاندفاع فى ظل صلابة دفاع فاركو وترك الخط الخلفى الأمر الذى قد يؤدى لمنح المنافس فرصة استغلا الهجمة المرتدة.