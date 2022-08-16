شكرا لقرائتكم خبر عن الونش ينتظم فى تدريبات الزمالك استعدادًا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك إلى التدريبات اليوم الثلاثاء والتي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء استعدادا لمباراة فاركو المقبلة في الدوري.

وكان "الونش" قد خاض برنامج تأهيلي في الأيام القليلة الماضية قبل مباراة الإسماعيلي الأخيرة في كأس مصر، بسبب معاناته من الاجهاد العضلي، مما ترتب عليه استبعاده من المباراة السابقة مصر لمنحه الراحة الكافية.

وأدى "الونش" التدريبات مع الفريق اليوم بصورة طبيعية، و خاض التدريبات الخاصة بالركض حول الملعب في بداية المران، كما شارك في التدريبات الفنية.