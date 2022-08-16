شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لمواجهة إيسترن كومبانى بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم فريق الأهلى بقيادة ريكاردو سواريز استعداداته اليوم، الثلاثاء، لمواجهة إيسترن كومبانى، والمقرر لها التاسعة مساء غد الأربعاء باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، ونلقى الضوء في السطور التالية على استعدادات المارد الأحمر لهذه المباراة.. س: كيف يستعد الاهلى لمواجهة إيسترن كومبانى؟ج: لم يحصل فريق الاهلى على راحة عقب مباراة مصر المقاصة بالكأس وواصل تدريباته الاثنين على أن يخوض المارد الأحمر مرانه الأخير على ملعبه اليوم، ثم يعلن سواريز قائمة المباراة التى تدخل معسكرا مغلقا بأحد الفنادق استعداداً للقاء. س: هل يلحق طاهر محمد طاهر بمباراة الاهلى مع إيسترن كومبانى ؟ج: لأ.. ينتظم طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، فى تدريبات فريقه الجماعية بعد 10 أيام، حيث يخوض اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية.

وأصيب طاهر محمد طاهر بمزق فى العضلة الخلفية خلال مباراة فيوتشر التى جمعتهما بالجولة الـ24 ببطولة الدوري، وانتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

س: وماذا عن المباريات المتبقية للأهلى في الدوري ؟ج: تتبقى للأهلى خمسة مباريات بالدوري هي :

إيسترن كومبانى & الأهلى.. 9 مساء الأربعاء 17 أغسطس على استاد المقاولون العرب

الأهلى & الإسماعيلى.. 9 مساء الأحد 21 أغسطس على استاد برج العرب

الأهلى & إنبى.. 7 مساء الثلاثاء 23 أغسطس

طلائع الجيش & الأهلى.. 7 مساء الجمعة 26 أغسطس

الأهلى & سيراميكا.. 7 مساء الاثنين 29 أغسطس.

س: ماذا عن موقف الاهلى في الدوري ؟ج: يحتل الأهلى المركز الثالث بجدول الدورى برصيد 62 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق الفوز فى 18 لقاء وتعادل فى 8 مواجهات وخسر 3 مباريات وسجل لاعبوه 56 هدفا وتلقت شباكه 20 هدف ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع الاسماعيلى س: ماذا قدم سواريز مع الاهلى قبل مواجهة إيسترن كومبانى ؟ج: خاض سواريز 12 مباراة مع الأهلى، حتى الآن، بواقع 9 لقاءات بالدوري و3 لقاءات بكأس مصر، حقق الفوز فى 7 لقاءات وتعادل فى 3 مباريات وخسر مرتين، وسجل لاعبوه 16 هدفاً وتلقت شباكه 4.