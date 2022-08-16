شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية.. سبب تسمية مصطفى عبده نجم الأهلى السابق بالمجرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر مصطفى عبده نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر السابق، أحد رموز القلعة الحمراء ، ولد مصطفى عبده فى 10 يونيو عام 1953 بالقاهرة، وبدأ مشواره مع كرة القدم فى نادى شمال القاهرة عام 1968.

بدأ مصطفى عبده مشواره مع ناشئى الأهلى تحت 17 سنة عام 1970 ولعب للفريق الأول بعد سنة واحدة وكانت أولى مبارياته مع الفريق عام 1971 أمام منتخب دبى ودياً باستاد مختار التتش ونجح فى إحراز هدفين ليفوز الأهلى 3 / صفر ويبدأ مصطفى عبده رحلة تألقه.

المباراة الرسمية الأولى للمجرى مع الفريق الأحمر، كانت أمام الأوليمبى موسم 1972 والتى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل منهما لينطلق مع الفريق الأول، ويبرز اسمه وينضم لصفوف المنتخب الوطنى عام 1974 تحت قيادة الألمانى ديتر كرامر.

أطلق عليه شيخ النقاد الرياضيين نجيب المستكاوى لقباً مميزاً، حيث سماه "المجرى" نسبة إلى ذلك القطار السريع الذى جاء مصر عام 1967 من دولة المجر، حيث كان شيئاً مميزاً حينها ضمن أسطول خطوط السكك الحديدية، بعد التألق الكبير الذى ظهر عليه اللاعب مع الفريق الأحمر.

اختاره ديتر كرامر المدرب الألماني ضمن تشكيلة منتخب مصر الذي خاض منافسات بطولة الأمم الأفريقية 1974 بالقاهرة ولعب أولى مبارياته أمام أوغندا وانتهى اللقاء بفوز مصر بهدفين مقابل هدف واحد ، حتى أعتزاله دوليا بعد أن حمل لقب كأس الأمم "القاهرة 1986"، شارك أيضا فى أمم "1976، 1980، 1984"، وأولمبياد لوس انجلوس "1984".

وعبر "15" عاما بقميص الأهلى ارتدى خلالها شارة قيادة الفريق، حقق "10" بطولات دورى، و"5" كأس مصر، و"5" بطولات أفريقية ، شارك مع الأهلى فى أكثر من "300" مباراة، سجل خلالهم "51" هدفا.

واتجه مصطفى عبده بعد الاعتزال إلى تحليل المباريات وتقديم البرامج الرياضية.