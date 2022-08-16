شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش: لا أحب الخسارة وأهدى الفوز لأسرتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت البطلة المصرية أمينة عرفي، عن سعادتها الكبيرة بعد التتويج ببطولة العالم لناشئات الاسكواش، وقالت أمينة عرفي في تصريحات لرابطة اللاعبين المحترفين: أشعر بسعادة كبيرة ، لم أكن أعرف من سأواجه هذه أول مرة أخوض منافسات تحت 19 عاما ، كنت ألعب مع لاعبين جدد تمامًا.

أضافت: لا أحب أن أخسر أبدًا وعندما وصلت إلى 2/0 ، علمت أنني لم أقدم أفضل ما لدي في أول شوطين ، لذلك بذلت قصارى جهدي لأنها كانت آخر مباراة لي في البطولة.

واصلت: أنا ممتنة لوالدي ، فقد نجح اليوم في الحفاظ على هدوئه ، حتى لو كان يغضب أحيانًا ، وكان عونًا كبيرًا، وأريد أن أهدي هذا اللقب لأمي وأختي في القاهرة ، لقد كانا متوترين للغاية رغم عدم تواجدهم بالملعب اليوم.

أشكر أيضًا ، مدربي في القاهرة ، وكذلك مدرب المنتخب الوطني ، الذي ساعدنا في الاستعداد في الأيام الثلاثة الأولى هنا.

وتوجت البطلة المصرية أمينة عرفي، ببطولة العالم لناشئات الاسكواش، التي استضافتها مدينة نانسي الفرنسية، وذلك بعد تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها سلمى الطيب، حيث نجحت أمينة عرفي في قلب تأخرها بشوطين نظيفين، إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفاز أمينة عرفي في المباراة النهائية بنتيجة 3ـ2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-1، 6-11، 3-11، 7-11.