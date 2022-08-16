رغم قرار إعادتها.. فيفا يلغي لقاء البرازيل والأرجنتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر سلامة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم إلغاء مباراة البرازيل والأرجنتين، التي كانت خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم أمر في فبراير الماضي منتخبي البرازيل والأرجنتين، اللذين ضمنوا التأهل إلى كأس العالم، بإعادة مباراتهما ضمن تصفيات كأس العالم 2022، التي توقفت في ساو باولو في سبتمبر الماضي بعد دقائق من انطلاقها، بسبب انتهاكات متعلقة بالبروتوكولات الخاصة بفيروس كورونا.

وبعد أن قرر فيفا إعادة المباراة بين الفريقين قرر اليوم الثلاثاء، إلغاء اللقاء رسميا وتوقيع غرامة مالية قدرها 150 ألف فرانك سويسري.

كما قرر فيفا التبرع بنصف مبلغ الغرامة إلى منظمة الصحة العالمية، دعما لجهودها المستمرة في مكافحة فيروس كورونا.