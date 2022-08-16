مدرب منتخب الكرة الشاطئية: الفوز ببطولة الدار البيضاء بداية الطريق للتتويج بكأس الأمم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال مصطفى لطفى المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية إن التتويج ببطولة الدار البيضاء الدولية للكرة الشاطئية، هو نقطة انطلاق نحو المنافسة على لقب كأس الأمم الأفريقية "موزمبيق 2022" والتأهل لنهائيات كأس العالم.

وأشار لطفي ـ في تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء ـ إلى أن التتويج بالبطولة التي احتضنتها المغرب جاء مباشرة بعد التأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية وفي غياب ما يقرب من 50% من القوام الأساسي للمنتخب، في ظل عملية الإحلال والتجديد التي يقوم بها الجهاز الفني في الوقت الحالي.

وأوضح المدير الفني لمنتخب مصر للكرة الشاطئية أن هناك معسكر مغلق يتم الترتيب له حاليًا، كما يتم الترتيب لخوض بعض المباريات الودية قبل المشاركة في بطولة كأس العرب التى ستقام في السعودية خلال شهر أكتوبر المقبل؛ للمحافظة على المستوى الفني والبدني الذى وصل إليه اللاعبون مؤخرًا.

واختتم لطفى كلامه بتوجيه الشكر والتقدير لمجلس إدارة اتحاد الكرة على الدعم والمساندة خلال الفترة الماضية، خاصة محمد أبو الوفا عضو مجلس إدارة الاتحاد والمشرف على الكرة الشاطئية، لما بذله من جهد ودعم لحل المشكلات واجهت الجهاز الفني واللاعبين خلال الفترة الماضية.

وتوج منتخب مصر للكرة الشاطئية بكأس الدار البيضاء الدولية، بعد الفوز على منتخبات الإمارات، المغرب والسعودية، وذلك عقب تأهله لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بعد الفوز على المنتخب الغاني في التصفيات.