سبتمبر.. المعسكر الأول للمنتخب الأولمبي تحت قيادة ميكالي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

تقرر إقامة أول معسكر للمنتخب الأوليمبي تحت قيادة المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي مطلع شهر سبتمبر المقبل.

وأشار اتحاد الكرة، عبر بيان رسمي، صادر اليوم الثلاثاء، إلى أن المعسكر سيُقام خلال الفترة من 1 إلى 8 سبتمبر الذي يمثل افتتاح استعدادات المنتخب الأوليمبي لخوض منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا، في شهر يونيو بالعام المقبل، والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية "باريس 2024".

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا سيتم إجراؤها صباح الخميس المقبل، وتم إعفاء 18 منتخبًا من خوض الدور الأول بالتصفيات، جاء في مقدمتها المنتخب المصري حامل اللقب، ليبدأ مشواره بالدور الثاني للتصفيات في شهر أكتوبر المقبل.