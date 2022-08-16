محامي الشعباني: فزنا بقضيتنا ضد المصري.. وفيفا ألزم النادي بـ 275 ألف دولار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشف أنيس بن ميم محامي المدرب التونسي معين الشعباني، اليوم الثلاثاء، عن أن موكله كسب قضيته ضد النادي المصري البورسعيدي.

وسبق وأن تولى الشعباني تدريب المصري في فترة سابقة وتمت إقالته في شهر مايو الماضي وتولى حسام حسن القيادة الفنية للفريق البورسعيدي خلفا له.

وقال بن ميم في تصريحات لإذاعة "IFM Sport" التونسية إن الشعباني فاز بقضيته ضد المصري، وألزم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" النادي بدفع مبلغ قيمته 275 ألف دولار للمدير الفني.

ولجأ معين الشعباني للفيفا من أجل الحصول على مستحقاته من النادي المصري بعد قرار إقالته على خلفية تراجع النتائج بالإضافة إلى الظروف المادية الصعبة التي كان يمر بها والتي جعلته عاجزا عن سداد أجور ومستحقات اللاعبين والجهاز الفني لعدة أشهر.

ويحتل المصري المركز الثالث عشر حاليا بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 33 نقطة.