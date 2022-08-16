الامارات | تعرّف إلى مباريات الجولة الأولى لدوري الهواة بعد سحب قرعة المسابقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جرت اليوم بمقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بدبي، قرعة بطولة دوري الدرجة الأولى للموسم الرياضي 2022-2023، والتي يشارك فيها 17 فريقاً، وجرت مراسم القرعة بحضور سيف ماجد المنصوري، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة نائب رئيس لجنة المسابقات، وممثلي الفرق المشاركة. وستنطلق البطولة في العاشر من سبتمبر المقبل بمشاركة فرق: الإمارات، العروبة، الفجيرة، حتا، الحمرية، دبا الحصن، مسافي، الذيد، العربي، التعاون، مصفوت، الجزيرة الحمراء، الرمس، جلف، سيتي، فرسان هيسبانيا، بينونة.

وبحسب لائحة البطولة ستُقام المسابقة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاباً وإياباً، وتُلعب المباريات على ملاعب الفرق المذكورة أولاً في جدول المباريات، فيما يستثنى فريق واحد للراحة في كل جولة من جولات البطولة، نسبة لأن عدد الفرق فردي.

وأسفرت القرعة عن مواجهات مثيرة في الجولة الأولى، حيث يلتقي حتا والعروبة، والإمارات وسيتي، ويلعب جلف أمام فرسان هيسبانيا، والفجيرة مع الرمس، ودبا الحصن والعربي، بينونة والذيد، الجزيرة الحمراء ومصفوت ويقابل التعاون مسافي، فيما سيكون فريق الحمرية في الراحة خلال الجولة الأولى.