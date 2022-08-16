الامارات | انطلاق مونديال الفنون القتالية المختلطة للناشئين في أبوظبي غداً بمشاركة 500 لاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يرفع الستار غدا عن فعاليات بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة للناشئين، التي تستضيفها أبوظبي حتى 20 الجاري على صالة "جوجيتسو آرينا" بمدينة زايد الرياضية. وتشهد فعاليات هذه النسخة مشاركة نحو 500 لاعب يمثلون 42 دولة، كما تشهد مشاركة المنتخب الإماراتي للناشئين ولأول مرة في تاريخه بتواجد 30 لاعباً بالإضافة إلى 7 مدربين.

وكانت الترتيبات النهائية لانطلاق المنافسات بدأت اليوم، بعد وصول الوفود المشاركة في البطولة أمس، حيث أجريت اليوم مرحلة تسجيل المنتخبات ومراسم القرعة الخاصة بالبطولة لتوزيع المتنافسين على فئاتهم ونزالاتهم في هذه النسخة المميزة، التي تقام تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة.

وانتهت المنتخبات المشاركة من عملية التسجيل واستلام البطاقات التعريفية الخاصة بالبطولة ثم توجه أبطال منتخب الإمارات إلى تدريباتهم واستعداداتهم اليومية، للوصول إلى الجاهزية الفنية المطلوبة قبل خوض المنافسات. وحرص محمد بن دلموج الظاهري عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو والفنون القتالية المختلطة رئيس لجنة الفنون القتالية المختلطة على اللقاء مع اللاعبين وتوجيه رسالة تشجيع ودعم لهم فور الانتهاء من مرحلة الميزان.

وكانت اللجنة المنظمة للبطولة أعلنت عن جدول المنافسات المقرر على مدار الأيام الأربعة للبطولة، والتي تبدأ غدا بمنافسات فئة الناشئين ج (12-13 سنة).

كما وصل اليوم إلى أبو ظبي رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة كاريث براون لحضور فعاليات البطولة. وحرص براون على زيارة مقر البطولة والاطلاع على جاهزية كافة اللجان في إطار التنسيق المتواصل بين الاتحاد الدولي واللجنة المنظمة. وأكد براون أن الجهود المبذولة لإنجاح الحدث واضحة معربا عن ثقته الكبيرة بقدرة أبوظبي على إخراج البطولة بأفضل مستوى تنظيمي، بعد أن سجلت نجاحات متعددة خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم المثالي والحضور الجماهيري الكبير.