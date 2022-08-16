شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يُشيد بدفاع الأهلي في جلسة خاصة ..اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأهلي ، بخط دفاع الفريق خلال المباريات الماضية ، مؤكداً للاعبي الدفاع في الفريق إنهم يقدمون عروض جيدة ونجحوا في تحجيم الأدواء الهجومية للمنافسين في المباريات الأخيرة.

ويحرص سواريز على التحدث بإستمرار مع عناصر كل مركز في الأهلي على حدة من أحل توجيه النصائح والتعليمات الفنية لهم ، ونال لاعبو خط الدفاع ثناء وإشادة من المدرب البرتغالي بعدما نجحوا في الخروج بشباك الفريق نظيفة خلال أخر 7 مباريات خاضها المارد الأحمر محلياً.

ويتبقى للأهلي خمسة مباريات في بطولة الدوري أمام ايسترن كومباني ، أنبي ، الاإسماعيلي ، طلائع الجيش وسيراميكا.

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي‏ والسلام.‏

ويلتقي الأهلي مع ايسترن كومباني في التاسعة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.