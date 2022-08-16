سواريز يُشيد بدفاع الأهلي في جلسة خاصة ..اعرف قال إيه

شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يُشيد بدفاع الأهلي في جلسة خاصة ..اعرف قال إيه والان مع تفاصيل الخبر
ويحرص سواريز على التحدث بإستمرار مع عناصر كل مركز في الأهلي على حدة من أحل توجيه النصائح والتعليمات الفنية لهم ، ونال لاعبو خط الدفاع ثناء وإشادة من المدرب البرتغالي بعدما نجحوا في الخروج بشباك الفريق نظيفة خلال أخر 7 مباريات خاضها المارد الأحمر محلياً.
ويتبقى للأهلي خمسة مباريات في بطولة الدوري أمام ايسترن كومباني ، أنبي ، الاإسماعيلي ، طلائع الجيش وسيراميكا.
وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي والسلام.
ويلتقي الأهلي مع ايسترن كومباني في التاسعة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.