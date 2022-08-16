شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفي تحتل المركز الثاني كأصغر لاعبة اسكواش متوجة ببطولة العالم للناشئات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت البطلة المصرية نور الشربيني، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الاسكواش، احتفاظها بلقب أصغر لاعبة فى العالم تتوج ببطولة العالم للناشئات ففى عام 2009 فازت نور الشربينى ببطولة العالم للناشئين التى أقيمت بالهند للناشئات تحت 19 عامًا وحصدت لقب أصغر لاعبة فى العالم تحصل على بطولة فى سن 13 عاما.

يأتي ذلك بعد تتويج أمينة عرفى صاحبة ال 15 عاما، ببطولة العالم للناشئات في نسخة الموسم الجاري، لتحل في المرتبة الثانية بعد نور الشربيني كثانى أصغر لاعبة تفوز بلقب بطولة العالم للناشئات

وتوجت البطلة المصرية أمينة عرفي، ببطولة العالم لناشئات الاسكواش، التي استضافتها مدينة نانسي الفرنسية، وذلك بعد تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها سلمى الطيب، حيث نجحت أمينة عرفي في قلب تأخرها بشوطين نظيفين، إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفاز أمينة عرفي في المباراة النهائية بنتيجة 3ـ2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-1، 6-11، 3-11، 7-11.

وفقدت مصر لأول مرة منذ سنوات المنافسة على لقب الناشئين بعد خروج محمد زكريا من الدور نصف النهائي عقب هزيمته أمام بطل هولندا.

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.