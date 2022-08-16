شكرا لقرائتكم خبر عن عبد ربه: سنعمل على عودة الدراويش لمكانته فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أكد حسني عبد ربه مدير الكرة فى الإسماعيلي، أن الفريق قدم مباراة جيدة رغم الخسارة من الزمالك بهدف من ضربة جزاء وتوديع منافسات بطولة كأس مصر.

وأضاف : ” النتيجة هي قدر من عند الله سبحانه وتعالى ما يشغلنا هو قتال اللاعبين وإصرارهم على تقديم أفضل ما لديهم طوال الـ 90 وهو ما تحقق بالفعل فكنا قريبين من تحقيق نتيجة إيجابية أمام المنافس الأقوى حالياً بالدوري المصري “.

وتابع : ” الجماهير لها الفضل الأكبر بعد الله سبحانه وتعالى في إعادة الفريق لمساره الصحيح في ظل دعمها ومساندتها للكيان الأصفر بدون أي شروط “.

واستكمل تصريحاته : ” المهندس يحيى الكومي رئيس مجلس الإدارة لم يبخل بشىء عن الفريق من دعم مادي ومعنوي ودائما ما يحرص على تنفيذ متطلبات الجهاز الفني “.

واختتم القيصر : ” كل ما تردد بشأن رحيلي عن الفريق الأول هو عارٍ تماماً عن الصحة وسنعمل على عودة الفريق في الموسم الجديد بما يليق بقيمة هذا النادي العريق