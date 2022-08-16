شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تطلب استضافة تصفيات كأس العالم للسلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

طلب اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة من نظرائهم بالاتحاد الدولي استضافة المرحلة النهائية من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2023 ، المقرر إقامتها فبراير القادم.

ومن المنتظر حسم الاتحاد الدولى لكرة السلة الدولة المستضيفة للمنافسات ، حيث أنه من المتوقع ان تستضيف مصر التصفيات كلنا استضافت المرحلة الثانية.

وتقام المرحلة المقبلة من تصفيات كأس العالم بتونس نهاية الشهر الجارى، على أن تكون تصفيات فبراير هى المرحلة الأخيرة.

أعلن الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة "NBA" والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة برئاسة الدكتور مجدي أبو فريخة عن إقامة معسكر Basketball Without Borders (BWB) لأول مرة في مصر خلال شهر اغسطس الجاري.

ويقام معسكر Basketball Without Borders (BWB) في الفترة من 28 إلى 31 أغسطس في مجمع حسن مصطفى للمرة الأولى في مصر وشمال أفريقيا

والأولى في أفريقيا منذ عام 2019 عندما أقيمت في السنغال.

ويجمع معسكر Basketball Without Borders أكثر من 60 لاعبا من أفضل لاعبي قارة أفريقيا للذكور والإناث من أجل التعلم من لاعبي NBA وWNBA وFIBA الحاليين والسابقين والأساطير والمدربين.