7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،فيتوريا يفاضل بين 17 وجها جديدا لمعسكر سبتمبر.. تعرف عليهم ، طاهر محمد طاهر ينتظم فى مران الأهلى بعد 10 أيام بسبب مزق الخلفية .

فيتوريا يفاضل بين 17 وجها جديدا لمعسكر سبتمبر.. تعرف عليهم

يفاضل روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بين عدد كبير من الوجوه الجديدة لضمها لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، بعدما قرر إعفاء لاعبى الأهلى بسبب حصولهم على راحة سلبية نظرا لتلاحم المواسم وضغط المباريات طوال الفترة الماضية.

ينتظم طاهر محمد طاهر، لاعب النادى الأهلى، فى تدريبات فريقه الجماعية بعد 10 أيام، حيث يخوض اللاعب حاليا المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلى للتعافى من مزق العضلة الخلفية.

توهولواى محترف سلة الزمالك يصل القاهرة اليوم

يصل، اليوم، الأمريكى تو هولواى، محترف فريق السلة بنادى الزمالك، إلى القاهرة بعد إتمام التعاقد مع القلعة البيضاء خلال الأيام الماضية، لتدعيم صفوف سلة الزمالك بالموسم الجديد.

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة، التراجع عن قرار تعيين مدير فنى أجنبى للجبلاية خلفا للبرتغالى نيلو فينجادا، على أن يتولى الثنائى حازم إمام ومحمد بركات عضوا المجلس جميع الأمور الفنية.

تفاصيل جلسة لوبو مع ثلاثى حراس الأهلى قبل مواجهة إيسترن كومبانى