شكرا لقرائتكم خبر عن أمينة عرفى تتوج ببطولة العالم لناشئات الاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجت البطلة المصرية أمينة عرفي، ببطولة العالم لناشئات الاسكواش، التي استضافتها مدينة نانسي الفرنسية، وذلك بعد تغلبها في المباراة النهائية على مواطنتها سلمى الطيب، حيث نجحت أمينة عرفي في قلب تأخرها بشوطين نظيفين، إلى فوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وفاز أمينة عرفي في المباراة النهائية بنتيجة 3ـ2 وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-9، 11-1، 6-11، 3-11، 7-11.

وفقدت مصر لأول مرة منذ سنوات المنافسة على لقب الناشئين بعد خروج محمد زكريا من الدور نصف النهائي عقب هزيمته أمام بطل هولندا.

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.