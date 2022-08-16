شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يدخل معسكراً مغلقاً بالإسكندرية استعدادًا للمصري والأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل، إقامة معسكر مغلق للفريق بالإسكندرية، إعتبارا غدًا – الأربعاء – ولمدة 4 أيام.

يأتى ذلك ضمن برنامج الفريق الإعدادى لمواجهة المصري البورسعيدي والأهلى ضمن منافسات الدوري العام.

ويستهدف المعسكر الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب مشاقة السفر نظرًا لإقامة المباراتين بالإسكندرية وسعيًا لتحقيق نتائج إيجابية تسهم فى إسعاد الجماهير فى ظل هدف الفريق لتصحيح الوضع الحالي الذى لا يليق بإسمه وشعبيته.

والجدير بالذكر أن الإسماعيلى سيواجه فريقي المصري والأهلي يومي الخميس والأحد المقبلين فى إطار الجولة الـ 31 والـ 18 ” المؤجلة ” على التوالي، وذلك على ملعب برج العرب بالإسكندرية.