شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف محمد محمود من عروض الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض محمد محمود لاعب وسط النادي الأهلي البت في العروض التى وصلته خلال الفترة الماضية من عدة أندية محلية ، وطالب بتأجيل حسم هذه العروض بسبب إنشغاله بالمشاركة مع الفريق مؤخراً.

وظهر محمد محمود مع الأهلي بشكل شبه مُستمر خلال الفترة الأخيرة بعد فرت غياب طويلة بسبب الإصابات المُتتالية ، وقدم اللاعب عروض ومستويات جيدة مع الفريق سواء شارك أساسياً أم بديلاً.

وتلقى محمد محمود عروض من أندية محلية طلبت شراؤه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.

وطلب محمد محمود مسئولو هذه الأندية ووكلاء اللاعبين بالتحدث مع الأهلي مُباشرة وتأجيل التحدث معه حالياً لأنشغاله مع الفريق ورغبته في مواصلة تقديم العروض الجيدة مع الأهلي خاصة وأن الإصابة حرمته من تقديم الكثير للمارد الأحمر في السنوات الماضية.

وينال محمد محمود ثقة وإشادة البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأ÷لي الذي يدفع به أساسياً في بعض المباريات وإحتياطياً في مباريات أخرى.

ويلتقي الأهلي مع ايسترن كومباني في التاسعة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.