تعرف على موقف محمد محمود من عروض الرحيل عن الأهلي

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف محمد محمود من عروض الرحيل عن الأهلي والان مع تفاصيل الخبر
وظهر محمد محمود مع الأهلي بشكل شبه مُستمر خلال الفترة الأخيرة بعد فرت غياب طويلة بسبب الإصابات المُتتالية ، وقدم اللاعب عروض ومستويات جيدة مع الفريق سواء شارك أساسياً أم بديلاً.
وتلقى محمد محمود عروض من أندية محلية طلبت شراؤه على سبيل الإعارة أو البيع النهائي خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية.
وطلب محمد محمود مسئولو هذه الأندية ووكلاء اللاعبين بالتحدث مع الأهلي مُباشرة وتأجيل التحدث معه حالياً لأنشغاله مع الفريق ورغبته في مواصلة تقديم العروض الجيدة مع الأهلي خاصة وأن الإصابة حرمته من تقديم الكثير للمارد الأحمر في السنوات الماضية.
وينال محمد محمود ثقة وإشادة البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني للأ÷لي الذي يدفع به أساسياً في بعض المباريات وإحتياطياً في مباريات أخرى.
ويلتقي الأهلي مع ايسترن كومباني في التاسعة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.