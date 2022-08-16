شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستعين بالزمالك لدراسة الإسماعيلي قبل مواجهة الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري بقيادة حسام حسن، على مراجعة مباراة الزمالك والاسماعيلي في دور الـ 16 ببطولة كأس مصر، والتي جمعت الفريقين أمس وانتهت بفوز الفريق الأبيض بهدف نظيف، وذلك لتحديد نقاط القوة والضعف في الدراويش قبل مواجهة الخميس.

ويخوض النادى المصرى، بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، 4 مواجهات قوية قبل نهاية الموسم الجاري، والذى اقترب من نهايته بخوض منافسات الجولة 30 من عمر الدوري العام.

وتبدأ المهمة الأولى للنادي المصري بمواجهة قوية أمام النادي الإسماعيلي، فى اللقاء المقرر إقامته الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام.

وخسر النادي المصري في مباراته الأخيرة أمام النادي الأهلي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعد هذه الهزيمة الثانية للجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن، بعد الخسارة التي تلقاها فى وقت سابق من إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف، وذلك منذ توليه الإدارة الفنية للمصري في يونيو الماضي خلفاً للتونسي معين الشعباني.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً أخر.