شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يضع شرطا لضم مدرب مصرى فى الجهاز المعاون لمنتخب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر، شرطا لضم مدرب مصرى فى جهازه المعاون وهو أن يكون صغير السن ويتواجد فى المعسكرات بهدف التعلم منه.

ويفاضل روى فيتوريا، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، بين عدد كبير من الوجوه الجديدة لضمها لمعسكر شهر سبتمبر المقبل، بعدما قرر إعفاء لاعبى الأهلى بسبب حصولهم على راحة سلبية نظرا لتلاحم المواسم وضغط المباريات طوال الفترة الماضية.

وهناك 17 لاعبا يفاضل بينهم فيتوريا حاليا على رأسهم، حسام عبد المجيد وسيد نيمار من الزمالك، ومحمد رضا بوبو ومحمود مرعى ومحمد فاروق "فيوتشر"، مصطفى الزنارى وعمرو السيسى "طلائع الجيش"، وعبد الرحمن مجدى وأحمد مدبولى "الإسماعيلى"، وشادى حسين "سيراميكا"، وأسامة جلال وإبراهيم عادل "بيراميدز"، وعبد الرحمن رشدان وعمر فايز ويوسف حسن وأحمد نادر حواش وصلاح باشا "منتخب الشباب".

فيما اقترب منتخب مصر الأول، بقيادة روى فيتوريا، من مواجهة الأرجنتين ودياً فى شهر أكتوبر المقبل، بعد تلقى اتحاد الكرة عرضاً لمواجهة راقصى التانجو فى إطار استعداداتهم لبطولة كأس العالم 2022.

وأكد إيهاب الكومى عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية اقترب من التوصل لاتفاق مع المنتخب الأرجنتينى لمواجهتها وديا فى شهر أكتوبر المقبل.

وتابع الكومى أن لاعبى الأهلى بسبب حصولهم على إجازة سلبية سيكونون خارج منتخب مصر فى معسكر سبتمبر المقبل، على أن يتم ضمهم فى المعسكرات المقبلة.

وأضاف الكومى أن فيتوريا رفض تمامًا ضم أى عنصر مصرى فى جهازه المعاون، وأكد أنه جاء بجهازه كاملا ولا يحتاج إلى عنصر مصرى فى الجهاز، وهناك محاولة أخيرة من حازم إمام، لإقناع فيتوريا بضم عنصر مصرى فى جهازه، ورشحنا له محمد يوسف ومحمد شوقى وكان يوسف الأقرب للانضمام للجهاز.