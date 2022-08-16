شكرا لقرائتكم خبر عن سواريز يطمئن على تأهيل طاهر محمد طاهر من إصابة الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص البرتغالي ريكاردو سواريز المدير الفني على عقد جلسة خاصة مع طاهر محمد طاهر لاعب الفريق للاطمئنان على البرنامج التأهيلي الذي يؤديه اللاعب حالياً للتعافي من إصابته الأخيرة.

وإطمأن سواريز على سير البرنامج العلاجي لـ طاهر محمد طاهر ومدى استجابته لهذا البرنامج وكذلك موعد عودته للتدريبات الجماعية للفريق.

وأصيب طاهر محمد طاهر بمزق في العضلة الخلفية خلال مباراة الأهلي وفيوتشر التي جمعتهما بالجولة الـ24 ببطولة الدوري يوم 12 يوليو الماضي والتي انتهت بفوز الأهلي برباعية نظيفة.

ويواصل طاهر محمد طاهر حالياً تدريباته التأهيلية بالجري حول الملعب وتنفيذ بعض الفقرات ‏التأهيلية تحت إشراف الجهاز الطبي.‏

وكان الأهلي قد حسم تأهله إلى ربع النهائي لبطولة كأس مصر بالفوز على مصر المقاصة ‏بهدف سجله رامي ربيعة من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من زمن ‏المباراة التي أقيمت أمس على استاد الأهلي‏ والسلام.‏

ويلتقي الأهلي مع ايسترن كومباني في التاسعة من مساء غداً ، الأربعاء، بإستاد الأهلي والسلام في الجولة 31 لبطولة الدوري الممتاز.