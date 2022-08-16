رسميًا.. الإعلان عن طاقم تحكيم قمة مانشستر يونايتد وليفربول في الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز عن حكم القمة المرتقبة بين مانشستر يونايتد وليفربول والمقرر إقامتها يوم الإثنين المقبل بمسابقة البريميرليج.

ويستضيف ملعب "أولد ترافورد" مباراة مانشستر يونايتد وليفربول في تمام الساعة التاسعة مساء الإثنين المقبل الموافق 22 أغسطس بالجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي لموسم "2022-2023".

وسيتولى مايكل أوليفر إدارة قمة ليفربول ويونايتد تحكيميًا ويعاونه ستيوارت بيرت وسيمون بينيت "مساعدان"، و ديفيد كوت كحكم رابع.

ويدير تقنية الفيديو "VAR " دارين إنجلاند ومساعده تيموثي وود.

وكان أوليفر أدار مباراة السوبر الأوروبي مؤخرًا والتي فاز بها ريال مدريد على آينتراخت فرانكفورت الألماني بهدفين.

وتعادل ليفربول في أول جولتين أمام فولهام وكريستال بالاس، بينما خسر مانشستر يونايتد ضد برايتون وبرينتفورد.