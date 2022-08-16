رسالة لم يقرأها الأهلي قبل التعاقد مع بيرسي تاو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

مسلسل الجنوب إفريقي بيرسي تاو، لاعب الأهلي، مع الإصابات يكتب فصلا جديدا قبل أسابيع من نهاية مسابقة الدوري المصري، بعدما تأكد غيابه عن مواجهتي إيسترن كومباني والإسماعيلي، مع وجود احتمالية لغيابه عن باقي المباريات المتبقة لفريقه.

وفي وقت سابق، كشف مصدر في النادي الأهلي السبب وراء غياب الجنوب أفريقي بيرسي تاو، نجم الفريق، عن مباراة مصر المقاصة الماضية في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، مؤكدًا أن عدم تواجده في قائمة الفريق كان بسبب الإجهاد العضلي.

وقبل غيابه عن مواجهة المقاصة، كان بيرسي تاو قد عاد وشارك في 3 مباريات خلال فترة من 3 أغسطس حتى 10 أغسطس ( فاركو 28 دقيقة )و (الاتحاد السكندري 25 دقيقة ) و (المصري 90 دقيقة).

مشوار تاو مع الأهلي، سيطر عليه الإصابات أكثر من هز الشباك، فحين فكرت إدارة القلعة الحمراء في التعاقد مع النجم الجنوب إفريقي كانت الصورة التي تتمنى رؤيتها هي نسخة اللاعب حين كان لاعبا في صنداونز الجنوب إفريقيق، لكن كان هناك نقطة كان يجب الالتفات إليها قبل التعاقد، فتراجع مستوى اللاعب سواء في بلجيكا أو انجلترا مقارنة لما كان يقدمه مع صنداونز كان واضحا في اخر مواسمه في أوروبا، بالإضافة إلى الإصابة العضلية التي بدأت معه قبل عام واحد من تعاقد الأهلي معه.

الأرقام تتراجع

لعب بيرسي تاو 102 مباراة مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي سجل خلالها 24 أي ما يقرب من هدف كل 4 مباريات ، وصنع 27 تمريرة حاسمة لزملائه.

ومع فريق رويال يونيون البلجيكي سجل بيرسي تاو حضورا خلال 35 مباراة وسجل 13 هدفا وصنع 13 تمريرة حاسمة لزملائه.

وخلال تجربته مع كلوب بروج البلجيكي خاض اللاعب 30 مباراة وسجل خلالها 4 أهداف وصنع 8 تمريرات حاسمة، أمام عن مشواره مع اندرلخت فخاض اللاعب الجنوب إفريقي 14مواجهة سجل خلالها 4 أهداف وصنع هدف وحيدا.

وفي آخر تجاربه قبل الانتقال إلى الأهلي، لعب بيرسي تاو مع برايتون الإنجليزي 6 مواجهات فقط لم يسجل خلالها أي أهداف وصنع هدفا وحيدًا.

ومع منتخب جنوب إفريقي، خاض بيرسي تاو 36 مواجهة بداية من عام 2015 سجل خلالها 13 هدفًا.

تاريخ الإصابة

لم يكن بيرسي تاو يعاني من إصابات طويلة الأمد مع فريق صنداونز الجنوب إفريقي خلال 3 مواسم قضاها مع الفريق، لكن قبل نهاية عام 2019 وبالتحديد في شهر أكتوبر حين كان لاعبا في كلوب بروج البلجيكي تعرض اللاعب الجنوب إفريقي لإصابة في الأوتار ابعدته فقط 4 أيام، ومع انتقاله إلى اندرلخت البلجيكي بدأ الأمور تزاد معه حيث لإصابة عضلية ليغيب بعدها 4 مباريات قبل أن يعود بعد شهر كامل ويعود في ديسمبر من نفس العام.

4 إصابات في عام

بتاريخ 12 سبتمبر 2021 تعرض بيرسي تاو للإصابة بتمزق في العضلة الضامة لمدة شهر، أعقبها إصابة ثانية بعد 3 أشهر من عودته، كانت في يوم 29 يناير 2022 ، حين اصيب بمزق في العضلة الأمامية وغاب ايضا أكثر من شهر.

ولثالث مرة عادت الإصابة لتضرب بيرسي تاو وكانت بتاريخ 25 يونيو 2022 والتي كانت عبارة عن تمزق في العضلة الأمامية وغاب لمدة شهر.

وخاص بيرسي تاو 3 مباريات خلال فترة من 3 أغسطس حتى 10 أغسطس ( فاركو 28 دقيقة ) و (الاتحاد السكندري 25 دقيقة ) و (المصري 90 دقيقة)، لكن الإصابة عادت له مرة رابعة بتاريخ 13 أغسطس 2022 إصابة بيرسي تاو ليغيب عن مواجهة المقاصة بالكأس وسيغيب أيضا عن مواجهتى ايسترن كومباني والإسماعيلي .

جرس انذار

بعقد مقارنة بين تاريخ إصابات بيرسي تاو قبل قدومه إلى الأهلي وما حدث معه بعد التعاقد، سنجد أن أطول فترة غاب خلالها اللاعب عن المباريات كانت بتاريخ

نوفمبر2020، حين تم استبعاده لمدة شهر بسبب تمزق في العضلة الأمامية، وهذا قبل عام من انتقاله الأهلي وهي نفس الإصابة التي لازمته مع الأهلي وعاودته لمدة 4 مرات حتى الآن من حين لآخر.



حالة نفسية

يقول طبيب منتخب جنوب إفريقيا السابق ثولاني نجوينيا إن بيرسي قد يشعر بضغط كبير في مصر، لافتا أن خلال أيامه مع ماميلودي صنداونز، كان تاو دائمًا لائقًا تقريبًا لدرجة أنه خلال موسمه الأخير في 2017-2017 لعب بشكل مثير للإعجاب جميع مباريات الدوري الممتاز الثلاثين وفي الموسم 2016-2017 ، غاب نجم الأهلي عن مباراة واحدة في الدوري الممتاز مع صنداونز.

ومنذ فوزه بلقب أفضل لاعب في الموسم مع فريق الدرجة الثانية البلجيكي آنذاك رويال يونيون في موسم 2018- 2019 لم يلعب اللاعب من أكثر من 20 مباراة في الدوري في موسم واحد، وفي بعض الأندية التي ذهب إليها، كما هو الحال في برايتونألبيون ، كان الأمر يتعلق بمكافحته في وقت المباراة، لكن بعض الإصابات المزعجة أعاقت تقدمه هنا وهناك.

وألقى ثولاني نجوينيا بعض الضوء على العوامل التي تؤدي عادةً إلى تعرض اللاعبين للإصابات فجأة، ويشتبه نجوينيا في أن ما يمر به بيرسي تاو بسبب أمر نفسي من بين عوامل أخرى، جعلته عرضة للإصابة في الأشهر الأخيرة.



وتابع:"لست متأكدًا من حالة تاو لأنني لم أعد طبيب منتخب جنوب إفريقيا، ولكن قد يكون هناك عدد من العوامل، نفسيًا قد تكون هناك مشكلة ولكني لست متأكدًا، قد تكون مشكلة تكيف أيضًا لأنه عندما أنت تغير البيئة، وتتغير أساليب التدريب ويصبح تكييفها مختلفًا ''.

وواصل:" أنا حقا لا أستطيع أن أكون متأكدا من بيرسي ولكن هذه هي العوامل التي عادة ما تؤدي إلى إصابة اللاعبين بين الحين والآخر، إذا كانت هناك أشياء تؤثر عليك نفسيا ، فمن المؤكد أنك ستتعرض للإصابات، ولهذا السبب فإن علماء النفس الرياضي مهمون أعلم أن بيرسي تعرض لضغوط شديدة في مصر من الفريق ومن المشجعين ووسائل الإعلام وأساطير الأهلي أيضًا ، لذلك قد يكون شيئًا فسيولوجيًا ولكن لا يمكننا التأكد ''.



هل يعاني تاو من إصابة مزمنة

وفي وقت سابق بتاريخ سبتمر 2021 ، أكد ثولاني نجوينيا الطبيب الأسبق لمنتخب جنوب إفريقيا، أن بيرسي تاو لا يعاني من أي إصابة مزمنة، مشددًا أن اللاعب ربما شارك مصابًا وتحامل على نفسه في مباراة منتخب بلاده ضد غانا في إطار تصفيات كأس العالم بقطر 2022.

وأضاف نجوينيا في تصريحات تلفزيونية :"في اليوم الأول خلال معسكر جنوب أفريقيا تم إعلان أنه بيرسي تاو جاهزًا، ولم يبلغنا بأي شكوى ولم يظهر عليه أي إصابات خلال فحصه وهذا ما تلقيته في التقرير".

وتابع :"دائمًا نلقب تاو بـ(المحارب) لأنه يعطي 110% في الأداء، وإذا كان تاو مصابًا لن يقول أنه مصاب من أجل المشاركة ولعب ضد زيمبابوي، وتم تغييره لأمور فنية وليس للإصابة، وتم فحص بيرسي جيدًا بعد المباراة وخاض المباراة ضد غانا، تاو لاعب منضبط ولم يبلغ عن أي إصابة".

وواصل :"عند الكشف عن اللاعبين قبل رحيلهم لأنديتهم لم يبلغنا بأي شكوى، وعاد إلى ناديه ولا يوجد أي تقرير تقول أي إصابة لأنه لم يكن مصابًا بأي إصابة أو (يعرج) أو يشكو من أي ألم، والتقرير قال إنه كان متعافيًا طوال المعسكر، وتم التواصل معنا أن بيرسي كان مصابًا وهذا اعتبرته (مفاجأة)".

وأوضح :"لم يتم إخفاء أي شيء عن الأهلي، لكنه اللاعب شعر بعدم الراحة، إصابة تاو ليست مزمنة هذه المعلومة خاطئة بيرسي انتقل من برايتون بعد اجتيازه الكشوفات الطبية وتمت الموافقة للانضمام لمنتخب جنوب أفريقيا، ربما يكون بيرسي (المقاتل أو المحارب) هناك احتمال كبير تحمل آلام إصابة لأنه (محاربًا وجنديًا)، ولم يبلغنا بأي شكوى حتى انتقاله للأهلي".

غيابات مؤثرة لبيرسي تاو

في أغسطس 2021، أعلن النادي الأهلي، إتمام إجراءات تعاقده مع المحترف الجنوبي أفريقي بصفوف نادي برايتون الإنجليزي، بيرسي تاو لمدة 4 مواسم، خاض منها حتى الآن ما يقار العام، لعب خلال 31 مباراة وأحرز 8 أهداف وصنع 6 تمريرات حاسمة.

وبسبب الإصابة التي تعرض لها تاو، غاب اللاعب الجنوب إفريقي عن عدد من المباريات المؤثرة ، فلم يشارك أمام الهلال السوداني في دوري أبطال أفريقيا بدور المجموعات، بالإضافة إلى عدم مشاركته في جميع مباريات كأس العالم للأندية الماضية والتي فاز بها فريقه بالمركز الثالث.

وفي الدوري، غاب تاو عن عدد من المباريات الهامة للفريق لعل أبرزها لقاء بيراميدز، والذي خسره الأهلي بثنائية دون رد.

رسالة لم يقرأها الأهلي

هل إصابة بيرسي تاو قبل عام من تعاقد الأهلي معه بالإضافة إلى تراجع مستواه بعد رحيله عن صنداونز والذي انهاه بـ 6 مباريات فقط مع برايتون الإنجليزي بدون أهداف، رسائل لم تحاول إدارة الأهلي الاستفادة منها قبل اتمام التعاقد مع اللاعب؟