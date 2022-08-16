هل تبخرت أحلام أحمد فتحي في بيراميدز منذ الرحيل عن الأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

يبدو أن رحلة أحمد فتحي مع بيراميدز أوشكت على نهايتها بعد عامين قضاها داخل النادي السماوي منذ أن ارتدى قميصه في عام 2020.

وبات رحيل فتحي عن بيراميدز مسألة وقت، في ظل خروجه من التشكيلة الأساسية للفريق وعدم الاعتماد عليه تحت قيادة المدرب اليوناني تاكيس جونياس.

ولم يخض ظهير الأهلي السابق مع بيراميدز سوى 22 مباراة هذا الموسم وهو ما يؤكد على أنه بات لاعبًا غير أساسيًا مع الفريق.

ولا يتبقى في مشوار - الحاصل على ثلاث بطولات أفريقية مع منتخب مصر- الكثير، بعدما اقترب من عامه الـ38 ويريد أن ينهي رحلته مع الساحرة المستديرة بالشكل الذي يناسب مسيرته الطويلة والحافلة بالإنجازات.

ووفقا للمصادر المقربة من أحمد فتحي فإنه يرغب في العودة للأهلي وإنهاء مشواره الكروي فيه، رغم أنه يدرك صعوبة هذا الأمر.

ويمتلك فتحي عروضا آخرى ولكنه قرر تأجيل كل شئ في نهاية الموسم الحالي، واضعًا العودة للأهلي كهدف أساسي.

ولاشك أن موقف فتحي الحالي يجعلنا نطرح سؤالا.. هل تحققت أحلام اللاعب وطموحاته والتي رحل من أجلها إلى بيراميدز؟

وعندما نرجع بالذاكرة إلى الوراء قليلا، سنجد أن أحمد فتحي أعلن أن انضمامه لبيراميدز كان من أجل اللعب بصفة أساسية في المباريات، بالإضافة إلى الحفاظ على وجوده في منتخب مصر.

وفي الحقيقة لم تتحقق أهداف أحمد فتحي مع بيراميدز سواء في المشاركة بصفة مستمرة باستثناء موسمه الأول، كما خرج من حسابات المنتخب.

وفي هذا التقرير.. يستعرض "الخليج 365" أرقام وإحصائيات أحمد فتحي مع بيراميدز والمنتخب منذ رحيله عن الأهلي وفقا لموقع "ترانسفير ماركت".

إحصائيات أحمد فتحي مع بيراميدز

موسم 2021-2022 (حتى الآن)

خاض أحمد فتحي 22 مباراة بواقع 14 لقاء في الدوري و8 بالكونفدرالية وصنع هدفين.

شارك في 10 دقائق فقط أمام المقاولون العرب بالجولة الـ29 من الدوري ولكن تم استبعاده بعد ذلك من لقاء غزل المحلة.

موسم 2020-2021

وكان الموسم الأول هو الأكثر مشاركة لفتحي مع بيراميدز، حيث لعب 40 مباراة في الدوري بواقع (26 في الدوري، 12 بالكونفدرالية، ومباراتين في الكأس)

فتحي مع المنتخب بعد انضمامه لبيراميدز

لعب فتحي مع الفراعنة تحت قيادة حسام البدري في المباراة الودية ضد بتسوانا في شهر أكتوبر لعام 2019.

وخاض أيضا مباراة كينيا بدور المجموعات بتصفيات أمم إفريقيا في شهر نوفمبر لعام 2019 ولكن لم يظهر بعد ذلك مع المنتخب الوطني.

وعاد ظهير بيراميدز مرة آخرى للمنتخب تحت قيادة كارلوس كيروش في 2021، وشارك في الدقيقة الأخيرة من مباراة ليبيا بتصفيات أمم إفريقيا ثم لعب أساسيًا أمام الجابون.

ولم يتواجد أحمد فتحي مع المنتخب في كأس العرب 2021 وأمم إفريقيا 2022، ليكتب صفحة جديدة من الغياب عن الفراعنة.