الامارات | مانشستر سيتي يُعلن ضمّ لاعب سابق لبرشلونة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد مانشستر سيتي الإنجليزي اليوم تعاقده مع الظهير الأيسر الإسباني سيرخيو غوميس من أندرلخت البلجيكي، في صفقة على مدى أربع سنوات مقابل 11 مليون جنيه إسترليني (13 مليون دولار). وأصبح اللاعب الدولي تحت 21 عاماً رابع توقيع لأبطال الدوري الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية، بعد وصول النروجي إرلينغ هالاند وكالفن فيليبس والحارس الألماني ستيفان أورتيغا مورينو.

وقال غوميس الذي لعب سابقاً في صفوف ناشئي نادي برشلونة الإسباني إن "سيتي هو أفضل فريق في إنجلترا، ومع بيب غوارديولا لدي فرصة للتعلم والتطور تحت قيادة المدرّب الأكثر تميزاً في كرة القدم العالمية". وأضاف "أن أكون جزءاً من هذا النادي هو حلم يتحقق بالنسبة لي وهو شيء يطمح إليه أي لاعب شاب".

من جهته، قال مدير كرة القدم في النادي الإنجليزي، الإسباني تشيكي بيغيريستين، إن غوميس كان "موهبة شابة مثيرة".