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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - مع بدء العد التنازلي للمونديال، يبحث المشجعون عن كيفية الحصول على تذاكر كأس العالم 2022 في قطر.

ومن المقرر أن تقام النسخة الـ22 من كأس العالم "قطر 2022" في الفترة بين 20 نوفمبر/تشرين الثاني و18 ديسمبر/كانون الأول من العام الحالي.

ما لا تعرفه عن تذاكر كأس العالم 2022



أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن موعد إصدار تذاكر كأس العالم 2022، التي سيتم بيعها على 3 مراحل.

وبدأت المرحلة الأولى لمبيعات التذاكر في يوم 19 يناير/كانون الثاني 2022، وانتهت في 29 مارس/آذار الماضي، وتمت بنظامي الاختيار العشوائي والبيع بأسبقية الحجز.

بعد ذلك انطلقت مرحلة المبيعات الثانية بنظام الاختيار العشوائي في 5 أبريل/نيسان الماضي، واستمرت حتى يوم 28 من الشهر نفسه.

وفي الخامس من يوليو/تموز الماضي، بدأت مرحلة "مبيعات اللحظة الأخيرة"، والقائمة بنظام أسبقية الحجز "من يأتي أولا يُخدم أولا"، وانتهت يوم 16 أغسطس/آب.

كأس العالم

كان الفيفا قد كشف خطوات حجز تذاكر كأس العالم 2022، حيث يقتصر ذلك عبر موقعه الرسمي فقط.

وبمجرد قيام المشجع بعملية شراء تذاكر مباريات كأس العالم 2022، ودفع قيمتها عبر زيارة الموقع الإلكتروني، سيتلقى رسالة تؤكد حصوله عليها، علما بأن الفيفا قام بإلغاء طلب التذاكر الخاص بالمشجعين الذين فشلوا في دفع ثمن التذاكر المخصصة لهم، مع إعادة طرحها للبيع.

ويتعيّن على حاملي التذاكر (من خارج قطر) المبادرة بحجز أماكن إقامتهم، كما يجب عليهم تقديم طلباتهم للحصول على بطاقة "هيّا" الإلزامية.

وتتيح بطاقة "هيّا" لحاملي تذاكر كأس العالم 2022 قطر الدخول إلى الاستاد، كما تُعد تصريح دخول إلى قطر للمشجعين القادمين من خارج الدولة، وتقدم لجميع المشجعين العديد من المزايا من بينها استخدام وسائل النقل العام بالمجان في أيام المباريات.

وكان فيفا قال في وقت سابق: "ننصح مشجعي كرة القدم بتقديم طلباتهم بمجرد نزول تذاكر كأس العالم 2022، حيث من المحتمل أن يتم بيع التذاكر بسرعة".

بعد الحصول على التذاكر الرسمية لمباريات كأس العالم 2022، يصل المشجع إلى خطوة الحصول على وثائق السفر الضرورية، وفي مقدمتها فيزا كأس العالم قطر.

وعادة يتم التنازل عن رسوم التأشيرة للبلد الذي يستضيف كأس العالم، حيث يكفي شراء التذكرة من أجل الحصول على التأشيرة.

توجد العديد من الرحلات الجوية الرخيصة المتاحة إلى قطر من مختلف أنحاء العالم، كما أن مطار حمد الدولي والخطوط الجوية القطرية تعاونا لجلب 1300 رحلة طيران إلى البلاد في اليوم الواحد على مدار الشهر الذي يشهد إقامة المونديال.

تُباع 4 فئات من تذاكر كأس العالم 2022، على أن تكون الفئة الأولى هي الأعلى سعرا، وصولا إلى الفئة الأقل سعرا.

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تُتاح تذاكر الفئات الأولى والثانية والثالثة للمشجعين من جميع أنحاء العالم، فيما يتم تخصيص الفئة الرابعة للمقيمين في قطر.

ويستطيع المشجع شراء 6 تذاكر على الأكثر لكل مباراة، و60 تذكرة كحد أقصى لجميع مباريات البطولة.

الفيفا كشف في وقت سابق عبر موقعه الرسمي عن أسعار تذاكر كأس العالم 2022 قطر.

يبلغ سعر تذكرة المباراة الافتتاحية (بين قطر والإكوادور) 2250 ريالا قطريا للفئة الأولى، و1600 للثانية، و1100 للثالثة، و200 للرابعة.

وفيما يتعلق بسعر تذكرة مباريات كأس العالم 2022 في دور المجموعات، تم تحديد سعر تذكرة الفئة الأولى بـ800 ريال قطري، و600 للفئة الثانية، و250 للثالثة، و40 للرابعة.

ويبلغ سعر تذكرة المباراة في دور الـ16 من المونديال 1000 ريال للفئة الأولى، و750 للثانية، و350 للثالثة، و70 للرابعة.

سعر تذكرة الفئة الأولى لمباريات ربع النهائي يبلغ 1550 ريالا قطريا، و1050 للثانية، و750 للثالثة، و300 للرابعة.

وفي نصف النهائي يصل سعر تذكرة الفئة الأولى إلى 3480 ريالا قطريا، و2400 للثانية، و1300 للثالثة، و500 للرابعة.

ويبلغ سعر تذكرة الفئة الأولى لمباراة تحديد المركز الثالث 1550 ريالا قطريا، و1100 للفئة الثانية، و750 للثالثة، و300 للرابعة.

وبطبيعة الحال ستكون تذاكر المباراة النهائية هي الأغلى في مونديال 2022، حيث يبلغ سعر الفئة الأولى 5850 ريالا قطريا، والثانية 3650، والثالثة 2200، والرابعة 750.

وتجدر الإشارة إلى أن الفيفا خصص تذاكر للمشجعين من ذوي الهمم، تُباع بنفس سعر تذاكر الفئة الرابعة في كل المباريات.