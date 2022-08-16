شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج استشفائى فى الإسماعيلى استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفني لفريق الإسماعيلي بقيادة حمزة الجمل، إقامة تدريبات جماعية مساء اليوم الثلاثاء على ملعبه بالإسماعيلية، فى إطار استعداداته لمواجهة المصري ضمن منافسات الدوري العام.

ويخوض لاعبي الدراويش الأساسيين تدريبات إستشفائية، بينما يؤدي باقي أعضاء الفريق مران بشكل طبيعي ضمن برنامجه الإعدادي لمباراة ديربي القناة والمقرر إقامتها يوم الخميس فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وكان الجهاز الفني للفريق بالتنسيق مع الجهاز الطبي قد وضع برنامج استشفائي خاص للاعبيه حتي لا يتعرضون للإجهاد نظرًا لضغط المباريات الحالية، حيث سيواجه الإسماعيلي فرق المصري البورسعيدي والأهلي وإيسترن كومباني وإنبي وطلائع الجيش فى أقل من أسبوعين.

وودع الإسماعيلي كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء فى المباراة التى أقيمت مساء الإثنين على ملعب القاهرة الدولي.