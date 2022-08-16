شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبة سلة الزمالك رحمة خورشيد تنضم للتأمين فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولى فريق كرة السلة فى التعاقد مع رحمة خورشيد لاعبة فريق سيدات الزمالك لتدعيم صفوف فريق التأمين فى الموسم الجديد.

وجاء الحصول على توقيع رحمة فى صفقة أنتقال حر، بعد عدم قيدها فى قائمة الفريق للموسم الجديد والاستغناء عنها بناء على رغبة عمرو عاشور المدير الفنى لسيدات سلة الزمالك.

وتعد رحمة خورشيد احدى بنات قطاع الناشئين فى الزمالك وتدرجت حتى وصلت إلى الفريق الاول، فى ظل امكانياتها الفنية داخل صالات السلة ، وتميزها وتألقها فى مختلف البطولات.

فى المقابل كان فريق سلة الزمالك سيدات تعاقد مع التوأم هالة على وهاجر على لاعبتا الأهلى السابقتين، وزينة البرقى لاعبة الجزيرة، وندى كونجا لاعبة سموحة، وآلاء سليمان من نادى الزهور ، بالإضافة إلى بريتنى ديكينز المحترفة الأمريكية في نادى مصر للتأمين سابقا.

من ناحية أخرى نجحت الإدارة في تجديد التعاقد مع نيرة نافع لاعبة الفريق