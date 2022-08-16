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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، عن حقيقة تفكير برشلونة في التعاقد مع البرتغالي ديوجو دالوت، لاعب مانشستر يونايتد، لدعم مركز الظهير الأيمن.

نادي برشلونة يرفض التعاقد مع لاعب مانشستر يونايتد.. ماذا حدث؟

ويبحث برشلونة عن ظهير أيمن جديد، بعد رحيل داني ألفيش، وفشل التعاقد مع سيزار أزبيلكويتا.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن دالوت ليس خيارا لدى برشلونة، كما أن اللاعب نفسه لا يرغب في الرحيل عن أولد ترافورد.

وترددت أنباء قوية خلال الفترة الماضية، تفيد بأن مانشستر يونايتد عرض دالوت على برشلونة، ضمن صفقة الهولندي فرينكي دي يونج.

ويستهدف مانشستر يونايتد ضم دي يونج من برشلونة، من أجل تعزيز خط وسط الفريق، الذي خسر أول مباراتين في البريميرليج هذا الموسم.

سخر الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، من صفقات برشلونة الإسباني في الميركاتو الصيفي رغم أزمته المالية.

ونجح نادي برشلونة في إبرام صفقات قوية في الميركاتو الصيفي الحالي، أبرزها بالتعاقد مع المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من بايرن ميونخ الألماني والبرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد الإنجليزي.



وأثارت صفقات برشلونة حالة من الجدل بين العديد من نجوم كرة القدم، لا سيما في ظل الأزمة المادية التي كان يعاني منها النادي الكتالوني في السنوات الأخيرة.

آخر المتعجبين كان الألماني يورجن كلوب، حيث عبر أنه لا يفهم شيئا مما حدث في الميركاتو الصيفي لنادي برشلونة، وذلك في تصريحات أدلى بها لمجلة "كيكر" الألمانية.



وقال المدرب الألماني في هذا الصدد: "لا أفهم (ما حدث في ميركاتو برشلونة لأسباب مختلفة".

وأوضح: "إذا أخبرتني أنه ليس لدي نقود، فلن أنفق أي شيء بعد الآن، حدث ذلك مع بطاقتي الائتمانية مرتين، لحسن الحظ كان ذلك قبل بضع سنوات".

وأردف: "النادي الوحيد الذي أعلم أنه باع الملعب وحقوقا أخرى مقدما كان بروسيا دورتموند".

وأتم: "كان على يواخيم فاتسكه (الرئيس التنفيذي لدورتموند) أن يأتي في اللحظة الأخيرة وينقذ كل شيء، ولا أعلم إن كان هناك فاتسكه في برشلونة".

يُذكر أن النادي الكتالوني نجح في الحصول على بعض الأموال من خلال بيع بعض أصوله، في مقدمتها 25% من حقوق بث مباريات الفريق في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى 49% من استوديوهات برشلونة.



عاد شبح الإصابات من جديد ليهدد مسيرة الفرنسي عثمان ديمبلي جناح برشلونة مع بداية الموسم الجديد.

وتعادل برشلونة سلبيًا مع رايو فاليكانو مساء السبت الماضي في افتتاح لقاءات الفريقين في الدوري الإسباني لموسم 2022-2023، وهو اللقاء الذي شهد مشاركة ديمبلي بشكل أساسي.



وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن ديمبلي لم يشارك في مران فريق برشلونة يوم الأحد بسبب معاناته من إجهاد عضلي ولكن دون تعرضه لإصابة.

وأوضحت الصحيفة الكتالونية أن الجهاز الطبي لبرشلونة يضع ديمبلي على وجه الخصوص تحت المتابعة الطبية الدائمة، وذلك لاتخاذ أقصى الاحتياطات بسبب تاريخ اللاعب في الإصابات العضلية.



مباراة رايو شهدت مشاركة ديمبلي في 104 دقائق، 90 منها هي الوقت الأصلي للقاء بالإضافة إلى 14 دقيقة وقت بدل من الضائع، بواقع 5 في الأول و9 في الشوط الثاني، مما تسبب في تعرضه للإجهاد.

الصحيفة شددت على أن الشعور بالإجهاد الذي عانى منه ديمبلي لن يمنعه من المشاركة في لقاء ريال سوسيداد المقبل للبارسا يوم الأحد القادم في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.

يذكر أن ديمبلي الذي انضم لبرشلونة من بروسيا دورتموند قبل 5 سنوات عانى من كم هائل من الإصابات أبعدته لعشرات المباريات عن البارسا.

لكن الوضع تغير منذ قدوم تشافي هيرنانديز لتدريب الفريق في الموسم الماضي، مما جعل الدولي الفرنسي ينهي الموسم الفائت كأفضل ممرر حاسم في الدوري الإسباني.