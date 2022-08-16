شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عاطف يشارك فى مران فيوتشر بعد التعافى من إجهاد الخلفية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن الجهاز الفنى لفيوتشر بقيادة على ماهر على جاهزية أحمد عاطف لمباراة الفريق المقبلة أمام سيراميكا، والتى تجمع الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدورى العام، وذلك بعد تعافيه من إجهاد العضلة الخلفية، وشارك أحمد عاطف فى مران الفريق الذى أقيم أمس استعداداً للقاء المرتقب.



احمد عاطف

وتعادل فيوتشر مع مضيفه سموحة بنتيجة 1-1 فى اللقاء الذى جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضى باستاد الإسكندرية، فى إطار الجولة 30 للدورى المصرى الممتاز، ليواصل فيوتشر سيطرته على المركز الرابع برصيد 49 نقطة متفوقا على طلائع الجيش أقرب منافسيه بفارق ثلاث نقاط.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فيوتشر فى 11 مباراة وتعادل فى 13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 45 هدفا واستقبلت شباكهم 31.

وعقد على ماهر، المدير الفنى لفيوتشر، جلسة مع اللاعبين لتجديد الدوافع فى الفترة المقبلة وتحقيق الانتصارات بالجولات المتبقية بالدورى العام، وذلك بعدما ضمن فيوتشر المشاركة فى كأس الكونفدرالية الأفريقية فى موسمه الأول بالدورى.

وشدد على ماهر على ضرورة استمرار الانتصارات من أجل السيطرة على المركز الرابع، خاصة مع وجود منافسة قوية من طلائع الجيش على هذا المركز، حيث يفصل الطلائع 3 نقاط فقط عن التقدم لاقتحام المربع الذهبى.