شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مباريات الإسماعيلى المتبقية فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الإسماعيلى بقيادة حمزة الجمل لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها السادسة والنصف مساء الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز.

ويسير الدراويش بخطى ثابتة نحو تحسين وضعه الحالى بجدول مسابقة الدورى العام سعيا لعودته إلى مكانته الطبيعية، باعتباره القطب الثالث للكرة المصرية، وذلك منذ تولى حمزة المسئولية 2 مايو الماضى.

وكان حمزة الجمل، المدير الفنى للفريق، قد أعلن منذ توليه مهمة الإدارة الفنية أن الجهاز الحالى يمتلك نجوماً قدموا الكثير للإسماعيلى والكرة المصرية ولن يهدأ بالهم إلا بعودة هوية الدراويش.

وكان الجهاز الفنى للدراويش بقيادة حمزة الجمل قد قرر تخفيض الحمل البدنى على لاعبيه نظرًا لضغط المباريات المقبلة، حيث يتبقى 5 لقاءات خلال الشهر الجارى وهى.. مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري الجولة الـ 31 .. المصرى × الإسماعيلي يوم 18 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية مواعيد مباريات الإسماعيلى المتبقية في الدوري الجولة الـ 31 .. المصرى × الإسماعيلي يوم 18 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 18 "المؤجلة" .. الأهلى × الإسماعيلى يوم 21 أغسطس بملعب برج العرب بالإسكندرية

الجولة الـ 32 .. الإسماعيلى × إيسترن كومبانى يوم 23 – 24 أغسطس بملعب الدراويش

الجولة الـ 33 .. إنبى × الإسماعيلى يوم 26 – 27 أغسطس بملعب بتروسبورت بالقاهرة

الجولة الـ 34 .. الإسماعيلى × طلائع الجيش يوم 29 – 30 أغسطس بملعب الدراويش