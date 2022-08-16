شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى أبو ظبى الجمعة للمشاركة فى بطولة الوحدة الدولية لكرة السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغادر فريق كرة السلة رجال بنادى الزمالك، يوم الجمعة المقبل، إلى أبو ظبى للمشاركة فى منافسات بطولة الوحدة الدولية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 19 إلى 27 أغسطس الجارى.

ومن المقرر أن يعلن أحمد مرعى المدير الفنى لفريق كرة السلة بالنادى قائمة الفريق المقرر مشاركتها فى البطولة، فى إطار الاستعداد للبطولات المحلية المقبلة، سواء دورى مرتبط أو سوبر أو بطولة كأس مصر.

ويصل الأمريكى تو هولواى، محترف فريق السلة بنادى الزمالك، القاهرة اليوم الثلاثاء، بعد إتمام التعاقد مع القلعة البيضاء لتدعيم صفوف سلة الزمالك بالموسم الجديد، على أن يشارك فى البطولة مع الفريق.

وكان الزمالك قد تعاقد مع خالد عبد الناصر لاعب فريق طنطا، ووليد عبد الجواد لاعب الجزيرة، بالإضافة إلى عبد الرحمن سعد الذى يحمل الجنسية المصرية والقطرية وبالتالى لن يعامل معاملة صفقات اللاعبين الأجانب.