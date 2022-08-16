شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يوقع غرامة على الأندية حال التواصل مباشرة مع الاتحادات الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرض مسئولو اتحاد الكرة الطائرة برئاسة ياسر قمر غرامة من 20 ألفا إلى 50 ألف جنيه حال تواصل الأندية أو اللاعبين بشكل مباشر مع الاتحاد الدولى أو الأفريقى أو العربى دون الرجوع إلى الاتحاد أو الحصول على إذن.

قرر مسئولو اتحاد الكرة الطائرة مد فترة القيد الأولى للرجال والسيدات حتى يوم 29 سبتمبر المقبل بدلا من 15 أغسطس الجارى.

وأخطر الاتحاد الأندية بعدم ضم أى لاعب أو لاعبة بعد غلق باب القيد على أن يتم السماح بذلك مع فتح باب القيد فى الفترة الثانية.

وقرر مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة، فى وقت سابق، تعديل موعد الجمعية العمومية العادية للاتحاد لتقام يوم 7 أكتوبر المقبل بدلا من 26 أغسطس الجارى، حيث ستجرى فى قاعة اللجنة الأولمبية.

ومن المقرر أن تشهد العمومية العادية اعتماد خطة نشاط الموسم الجديد، ومناقشة ميزانية الاتحاد مع مندوبى الأندية.

كما قرر اتحاد الكرة الطائرة الشطب أو الإيقاف لفترة لا تقل عن سنة ميلادية مع دفع غرامة 20 ألف جنيه حال التعدى بالضرب على الحكم أو الفريق المنافس أو المنظمين فى المباريات.

وحدد مسئولو اتحاد الكرة الطائرة 6 آلاف جنيه فى لائحة الجزاءات على اللاعبين فى حال السلوك العدوانى وتوجيه السباب للمنافس أو البصق.

وحدد اتحاد الكرة الطائرة جزاءات الاعتراض على التحكيم فى المسابقات المحلية فى نشرة التعليمات، حيث يوجه إنذار حال التوجه لطاقم التحكيم أو المنظمين قبل أو عقب المباريات والاعتراض على القرارت.

وتحديد غرامة تقدر بـ2000 جنيه حال تكرار الأمر مع فرض غرامة 4000 جنيه حال التصرف بسلوم يعبر عن الاحتكار للحكام و المنظمين و التشكيك فى حيار و نزاهم الحكام.