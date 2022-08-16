شكرا لقرائتكم خبر عن على ماهر يجدد دوافع لاعبى فيوتشر لمواصلة الانتصارات بعد التأهل للكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد على ماهر، المدير الفني لفيوتشر، جلسة مع اللاعبين لتجديد الدوافع فى الفترة المقبلة وتحقيق الانتصارات بالجولات المتبقية بالدوري العام، وذلك بعدما ضمن فيوتشر المشاركة في كأس الكونفدرالية الأفريقية فى موسمه الأول بالدوري.

وشدد علي ماهر على ضرورة استمرار الانتصارات من أجل السيطرة على المركز الرابع، خاصة مع وجود منافسة قوية من طلائع الجيش على هذا المركز، حيث يفصل الطلائع 3 نقاط فقط عن التقدم لاقتحام المربع الذهبي.

وأكد مدرب فيوتشر أن إنهاء الموسم فى المربع الذهبي أمر يحسب للاعبين، بعد كل الدعم الذي قدمته إدارة النادي لتوفير الاستقرار للفريق، كما يعد ذلك أيضاً تتويجاً لجهد اللاعبين والجهاز الفني على مدار الموسم، خاصة أن هذا هو الموسم الأول للفريق بالدوري الممتاز.

ويستعد فيوتشر لمواجهة سيراميكا في اللقاء الذي يجمع الفريقين الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام .

وتعادل فيوتشر مع مضيفه سموحة بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأربعاء الماضي باستاد الإسكندرية، فى إطار الجولة 30 للدوري المصري الممتاز، ليواصل فيوتشر سيطرته على المركز الرابع برصيد 49 نقطة متفوقا على طلائع الجيش أقرب منافسيه بفارق ثلاث نقاط.

ويحتل فيوتشر المركز الرابع في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 49 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز فيوتشر في 11مباراة وتعادل في 13 لقاء وخسر 6 مباريات، وسجل لاعبو فيوتشر 45 هدفا واستقبلت شباكهم 31.