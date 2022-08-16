شكرا لقرائتكم خبر عن فيريرا يحصد الفوز رقم 11 على التوالى مع الزمالك بعد تخطى الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفع البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لنادى الزمالك، رصيده من الانتصارات المتتالية مع القلعة البيضاء فى الآونة الأخيرة إلى 11 فوزا متتاليا، فى الدوري والكأس، ومنذ تعادل الزمالك مع النادى الأهلى فى الدور الثانى بالدورى العام بهدفين لمثليهما، انطلق قطار الانتصارات الأبيض فى مسابقتى الدورى والكأس ليصل إلى 11 مباراة.

ونجح المدرب البرتغالى فى قيادة الزمالك مؤخراً للفوز على الإسماعيلى بهدف نظيف سجله أحمد سيد زيزو من علامة الجزاء، ليحجز الفريق الأبيض تأشيرة الدور ربع النهائي ويضرب موعداً مع النادي المصري.

وجاءت انتصارات الزمالك المتتالية كالتالي:

في الدوري

ـ فوز الزمالك على البنك الأهلي: 2 /1

ـ فوز الزمالك على سيراميكا: 3 /2

ـ فوز الزمالك على المقاولون العرب: 1/ 0

ـ فوز الزمالك على غزل المحلة: 2 /0

ـ فوز الزمالك على سموحة: 2 /0

ـ فوز الزمالك على فيوتشر: 1 /0

ـ فوز الزمالك على بيراميدز: 3 /0

ـ فوز الزمالك على الجونة: 4/ 1

ـ فوز الزمالك على مصر المقاصة: 5/0

في كأس مصر

ـ فوز الزمالك على الأهلي في نهائي كأس 2021: 2/1

ـ فوز الزمالك على الإسماعيلي في دور الـ 16 بكأس مصر 2022: 1/0