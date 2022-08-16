شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: كهربا عامل زى البيت الوقف.. والأهلى خلص 3 صفقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن النادى الأهلى أنهى ثلاث صفقات استعداداً للموسم الجديد، مشيراً إلى استمرار غموض موقف محمود كهربا حتى الآن.

وقال شوبير، فى برنامجه الإذاعى عبر أون سبورت إف إم، "ديانج لن يرحل عن الأهلى، ولو مشى سوف يصنع أزمة كبيرة، الأهلى يبحث عن مدافع وديفندر وباك شمال وحارس مرمى".

ويضيف شوبير: "على لطفى حجز مكان بأدائه المتميز فى المباريات الأخيرة، ومصطفى شوبير هياخد فرصة فى المباريات القادمة ونشوف هيثبت نفسه ولا لأ، وممكن يمشى واحد من الاثنين إعارة عشان يتعاقدوا مع حارس جديد".

وتابع شوبير "الأهلى أنهى 3 صفقات بشكل نهائى، ونفسى بدل ما يدورا على حد أجنبى لمركز الباك الشمال يبصوا على محمد أشرف ورأفت خليل زى الزمالك ما عمل مع نيمار".

وأكمل شوبير "كريم نيدفيد مدد سنة فى الإعارة مع فيوتشر وقت إنهاء الأهلى إعارة محمد عبد المنعم يعنى مستمر مع فيوتشر موسم كمان، ومسئولو فيوتشر بيقولوا إن ورقهم سليم فى عمر كمال عبد الواحد ومهند لاشين ومش هيروحوا الزمالك، ومعلوماتى أن فيوتشر مش هيسيب أي لاعب في الصيف".

وتابع شوبير "كهربا زى البيت الوقف مرجعش التمرين زى أحمد ياسر ريان، وكل شوية يتسرب خبر لينا إن الأهلى لن يتركه وفجأة أحد المقربين من اللاعب يقول مفيش حاجة حصلت".