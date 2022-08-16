شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يحذر لاعبي المصرى من انتفاضة الدراويش بعد وداع الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حسام حسن المدير الفني للنادي المصري، لاعبي الفريق البورسعيدي، من الاستهانة بالنادي الاسماعيلي في المباراة المقبلة، والتي تجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 31 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي يستضيفها استاد برج العرب في السادسة والنصف مساء الخميس المقبل.

وشدد حسام حسن، على أن خروج الاسماعيلي من كأس مصر على يد الزمالك بعد الخسارة في دور الـ 16 بهدف نظيف، سيمثل حافزاً قوياً للفريق الأصفر لتقديم أفضل عروضه الكروية أمام المصري وذلك لمصالحة جماهيرهم.

ويخوض النادى المصرى، بقيادة حسام حسن المدير الفني للفريق البورسعيدي، 4 مواجهات قوية قبل نهاية الموسم الجاري، والذى اقترب من نهايته بخوض منافسات الجولة 30 من عمر الدوري العام، وتبدأ المهمة الأولى للنادي المصري بمواجهة قوية أمام النادي الإسماعيلي.

وخسر النادي المصري في مباراته الأخيرة أمام النادي الأهلي بهدفين نظيفين، في اللقاء الذي جمع الفريقين باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 30 من عمر مسابقة الدوري العام.

وتعد هذه الهزيمة الثانية للجهاز الفني للفريق البورسعيدي بقيادة حسام حسن، بعد الخسارة التي تلقاها فى وقت سابق من إيسترن كومباني بهدفين مقابل هدف، وذلك منذ توليه الإدارة الفنية للمصري في يونيو الماضي خلفاً للتونسي معين الشعباني.

ويحتل النادي المصري المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدوري العام برصيد 33 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز في 7 مباريات وتعادل في 11 لقاء وخسر 12 مباراة أخرى، وسجل لاعبو المصري 33 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 هدفاً أخر.