شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهارده.. على أبو جريشة يخوض مباراة اعتزاله فى النادى الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت مباراة اعتزال على أبو جريشة نجم النادى الإسماعيلى ومنتخب مصر الأسبق باستاد مختار التتش بالنادى الأهلى بالجزيرة على الأضواء الكاشفة فى مثل هذا اليوم 16 أغسطس 1979، بين منتخب الزمالك والمقاولون ومنتخب الأهلى والإسماعيلى وانتهت بالتعادل الإيجابى 2-2، وسجل على أبو جريشة هدفاً من رأسية مستغلا تسديدة قوية من مسعد نور ارتدت من يد حارس فريق منتخب الزمالك والمقاولون ليسكنها الشباك ببراعة.

وكشف على أبو جريشة أنه حاول توفير عناء السفر على الضيوف بالسفر إلى الإسماعيلية فقرر إقامة مباراة اعتزاله بالقاهرة، مؤكداً أن علاقته بحسن حمدى رئيس الأهلى الأسبق لعبت دورًا كبيرًا فى إقامة ونجاح مهرجان اعتزاله.

على أبو جريشة من مواليد 29 نوفمبر1947 بالإسماعيلية، ويعد من رموز الكرة الإسماعيلاوية، لاعبا ومدربا وإداريا، بتاريخ تجاوز 40 عاما لخدمة الفريق الأول بالنادى وقطاع الناشئين والتحق بالنادى الإسماعيلى منذ عام 1960، وهو أحد أفراد أكبر عائلة كروية فى ملاعب العالم، ويكفى أن نشير إلى أن أول فريق للإسماعيلى ضم 6 أشقاء وهم محمد وعوض وإسماعيل ويوسف وسيد أبو جريشة الكبير وأحمد أبو جريشة ومع بداية الدورى عاطف وسيد وصلاح ثم على ثم عادل سيد أبو جريشة، فمحمد صلاح أبو جريشة وأخيرا محمد محسن يوسف أبو جريشة.

انضم على أبو جريشة إلى صفوف الإسماعيلى عام 1960 ولعب أول مباراة رسمية ضد الترسانة موسم 64-1965 أما أول أهدافه فكانت فى مرمى السكة الحديد موسم 65-1966، حصل على أبو جريشة على لقب هداف الدورى العام موسم 66-1967 وهو نفس الموسم الذى حصل فيه الاسماعيلى على بطولة الدورى لأول مرة، وحصل مع الإسماعيلى على الدورى العام كمدرب مع الكابتن شحته موسم 90-1991 وعلى بطولة كأس مصر موسم 1997.

كما حصل كلاعب على أول بطولة أفريقية يحققها نادى مصرى عندما حصل فريق الإسماعيلى على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1969 وكان هداف الفريق فى البطولة وأحرز 8 أهداف وشارك فى جميع مباريات البطولة.

مشوار أبو جريشة طويل مع المنتخب فقد انضم عام 1967 وكانت مباراة ألمانيا أول مباراة يلعبها واستمر فى صفوف المنتخب حتى عام 1975 شارك خلالها فى عدد من البطولات من أشهرها كأس الامم الأفريقية عامى1970 بالسودان 974 بمصر،وحصل على هداف مصر بالبطولة بعد إحرازه خمسة أهداف، وشارك كذلك فى دورة أزمير ودورة الالعاب الأفريقية وكان على أبو جريشة أحد أعمدة المنتخب المصرى وحمل شارة كابتن مصر سنوات عديدة.

فاكهة الكرة المصرية حصل على جائزة أفضل لاعبى القرن فى أفريقيا فى الاستفتاء الذى أجرته مجلة "الفرنس فوتبول" الفرنسية وحصل فيه على المركز الـ 13 ضمن أفضل لاعبى القرن فى أفريقيا،والأول بين اللاعبين المصريين حيث جاء بعده حسام حسن فى المركز الـ 14 ومحمود الخطيب فى المركز الـ32 بينما تصدر روجيه ميلا قائمة اللاعبين.

كما حصل على لقب أحسن لاعب فى أفريقيا فى استفتاء مجلة جان أفريك عام 69 وثانى احسن لاعب عام 1970 فى استفتاء مجلة "الفرنس فوتبول"الفرنسية.

وحصل على لقب افضل أخلاق رياضية عام 1974 وحصل على لقب هداف مصر فى دورة لاجوس 1973 ودورة الأمم الأفريقية عام 1974، وحصل كلاعب على أول بطولة أفريقية يحققها نادى مصرى عندما حصل فريق الإسماعيلى على بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى عام 1969 وكان هداف الفريق فى البطولة وأحرز 8 أهداف.