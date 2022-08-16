شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى عسل: لم أتخيل أن يقام نهائى فى بطولة العالم للاسكواش بدون مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب مصطفى عسل لاعب النادى الأهلى والمصنف الثالث عالمياً لرجال الاسكواش، وحامل لقب بطولة العالم للناشئين بالنسخة الماضية، عن حزنه الشديد لخروج آخر ممثل مصرى من منافسات الدور نصف النهائى ببطولة العالم للناشئين المقامة حالياً بفرنسا، وهو ما يعنى أن مصر لن تنافس على اللقب فى النسخة القائمة.

وكتب عسل عبر حسابه الشخصى على تويتر: يوم صعب جداً عليا وبالأخص على المجتمع المصرى للاسكواش... كل التقدير والاحترام المجهود المبذول من الجهاز الإدارى والفنى للمنتخب واللاعبين، لكن لم أكن أتخيل أن يقام نهائى فى بطولة العالم للاسكواش للناشئين بدون مصريين.



مصطفى عسل



منتخب الاسكواش

يذكر أن البطل المصري مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الثالث عالمياً حالياً لرجال الاسكواش، وهانيا الحمامي لاعبة وادي دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً حالياً لسيدات الاسكواش، هما أبطال آخر نسخة أقيمت ببطولة العالم للناشئين، والتي استضافتها ماليزيا عام 2019.

وودع محمد زكريا، نجم الاسكواش المصري الصاعد، بطولة العالم لناشئي الاسكواش، التى تستضيفها مدينة نانسي الفرنسية حتى 21 أغسطس الجارى، وذلك من الدور نصف النهائي بعد خسارته أمام الهولندي روان داميينج. وخسر محمد زكريا صاحب الـ 14 عاما في الدور نصف النهائي بعد أداء مشرف في مباراة استغرقت 70 دقيقة وانتهت بنتيجة 3-1، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-13, 17-15, 11-8, 11-8.

وتترأس آمنة الطرابلسى، عضو مجلس إدارة اتحاد الاسكواش، البعثة المصرية التى تضم 12 لاعباً ولاعبة يمثلون مصر فى المباريات المختلفة.

وجاءت قائمة اللاعبين كالتالي: كريم التركي، محمد ناصف، محمد زكريا، سلمان شريف، عمر عزام ، عمر سعيد صبحي، كنزي أيمن صابر، فيروز إيهاب، أمينة عرفي، سلمى الطيب، ملك خفاجي، ناردين جرس، وذلك تحت قيادة المدرب أحمد المطعنى.