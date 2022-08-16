شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. الحضرى فى مهمة جديدة من أجل عيون الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض عصام الحضرى نجم حراسة مرمى الفراعنة السابق مهمة جديدة على صعيد التدريب بعد توليه تدريب حراس مرمى المنتخب الأوليمبى فى جهاز البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى الجديد للمنتخب الوطنى الأولمبى، الذى تعاقد معه الاتحاد لقيادة أولمبى الفراعنة فى الفترة المقبلة وحتى أولمبياد باريس المقرر لها صيف عام 2024 المقبل.

ويسعى الحضرى إلى مواصلة إنجازاته على صعيد المنتخبات سواء عندما كان لاعبا أو مدربا حيث يطمح فى كتابة تاريخ جديد على صعيد التدريب .

ويعد عصام الحضري من أفضل الحراس الذين قادوا منتخب مصر عبر التاريخ، حيث توج مع الفراعنة بأربعة ألقاب بكأس الأمم الأفريقية في 1998، 2006، 2008 و2010 وشاراك مع الفراعنة فى النسخة الأخيرة من بطولة كأس العالم والتى أقيمت فى روسيا عام 2018 قبل الاعتزال.

ويرصد الخليج 365 لقطات لعصام الحضرى فى الصور التالية :